Мэр Пензы пояснил, какая работа ведется по улучшению качества городских дорог ЖКХ

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Основные работы по улучшению качества дорог на территории Пензы ведутся по двум направлениям — в рамках реализации масштабных проектов по реконструкции некоторых улиц, а также по приведению отдельных участков в нормативное состояние при финансовой поддержке из федерального бюджета. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Я на этом всегда заостряю внимание, что там, где мы проводим реконструкцию, как правило, изменяется геометрия дороги, конструктив, и, безусловно, увеличивается пропускная способность. Мы обязательно делаем все, чтобы дорога имела ливневую канализацию для отвода воды. Чтобы эту воду собирать и сбрасывать, обустраиваем локальные очистные [сооружения]. Это [было сделано на дороге] и по направлению в Терновку, и при реконструкции на улице Измайлова, на улице Антонова», — сказал глава администрации города после окончания онлайн-конференции в ИА «PenzaNews», отвечая на вопрос главного редактора агентства Павла Полосина о ремонте дорог в Пензе.

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Виктор Кувайцев пояснил также, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» основное внимание уделяется приведению включенных в него участков в нормативное состояние.

«Это и покрытие, это пешеходные зоны, обустройство регулируемых и нерегулируемых перекрестков, переходов», — добавил собеседник агентства.

По его словам, власти города нацелены выполнить нормативные показатели по проекту «БКД».

«Мы рассчитываем, что уложимся в требования программы и выйдем по итогам 2018 года к объему, когда у нас будет около 50% нормативного состояния дорог. Мы имели 43% и движемся к 48% по результатам 2018 года», — сообщил Виктор Кувайцев.