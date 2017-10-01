Пенза значительно улучшила позиции в дорожном рейтинге городов России Общество

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Пенза значительно улучшила позиции в дорожном рейтинге городов России, который впервые был составлен активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 2015 году, а в 2017-м обновлен по итогам 10-месячного рейда по стране.

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Согласно данным, представленным в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», если два года назад Пенза располагалась на 110 месте, то теперь город поднялся на 25 строчку — рост составил сразу 85 позиций.

Всего в период с декабря 2016 года по 8 сентября 2017-го общественники оценили качество дорог в 84 регионах России, проехав в общей сложности 63 тыс. км.

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Они анализировали как состояние гарантийных дорог и участков, которые были охвачены инспекцией 2015–2016 годов, так и те, которые местные жители добавили на «Карту убитых дорог».

В первую очередь эксперты обращали внимание на усилия местных властей по содержанию дорог. Также они стремились выяснить, насколько внимательно чиновники прислушиваются к мнению граждан о том, какие именно дороги нуждаются в первоочередном ремонте.

Пензу активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» посетили 22 июня. В частности, они проверили состояние дорожного полотна на улицах Ключевского, Земляничной, Виражной, Урицкого и других.

По итогам рейда представители ОНФ отметили улучшение состояния дорог в Пензе по сравнению с 2015 годом, когда состоялся их предыдущий визит.