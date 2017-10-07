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В Пензе на улице Ухтомского из-за прорыва остается без тепла 21 дом

09:14 | 07.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. 21 жилой дом на улице Ухтомского в Пензе остается без отопления из-за прорыва на теплосетях. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Алексей Михайлов.

В Пензе на улице Ухтомского из-за прорыва остается без тепла 21 дом

Фото: Penza-gorod.ru

«В связи с новым порывом, который возник при пуске тепла, на Ухтомского без отопления на сегодняшний день остается 21 дом», — пояснил он в ходе совещания с участием представителей ресурсоснабжающих компаний в субботу, 7 октября.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил подключить к работам МКП «Теплоснабжение» для оперативного устранения этой коммунальной аварии.

По сведениям управления ГО и ЧС Пензы, на утро 7 октября все социальные объекты подключены к теплу — детские сады, школы, учреждения здравоохранения, спорта.

Ремонт на улице Чкалова завершен. По данным управления, теплоноситель поступил во все дома, отопление которых зависит от этих сетей.

«Сегодня осмотрел места разрытий, на которых завершены работы, нужно своевременно благоустроить эти участки», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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