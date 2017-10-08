Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ по строительству водопровода в Лесном
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Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев лично проверил организацию работ по строительству водопровода в Лесном, где ранее получил вести их в ежедневном режиме.
Фото: Penza-gorod.ru
О текущем положении дел его проинформировал начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.
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«Выполнены работы по планировке участка под насосную станцию и резервуары, осуществляется армирование стен резервуара, устройство водопроводных труб, подготовка под горизонтально направленное бурение», — доложил он.
По итогам осмотра Виктор Кувайцев распорядился четко спланировать рабочий процесс, чтобы не допустить каких-либо сбоев.
«Монолитные работы нужно завершить в октябре, комплектование насосной станции — в ноябре», — поставил он задачу.
Водопровод будет протянут от Заречного до существующих внутриквартальных сетей поселка. Его общая протяженность составит 2,7 км, сообщает пресс-служба мэрии.