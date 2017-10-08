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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Ответы мэра Пензы Виктора Кувайцева на вопросы читателей ИА «PenzaNews»

Мэр Пензы распорядился включить наиболее изношенные участки теплосетей в план ремонта

14:36 | 08.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Наиболее изношенные участки теплосетей Пензы, на которых этой осенью при пуске тепла произошли порывы, необходимо включить в план ремонта на 2018 год. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев по итогам выездного совещания, посвященного ликвидации утечек.

Мэр Пензы распорядился включить наиболее изношенные участки теплосетей в план ремонта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Информируя главу администрации Пензы о проведенной работе, начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин сообщил, что в субботу, 7 октября, удалось ликвидировать утечку на Куйбышева.

По его словам, на улице Чаадаева после ремонта и пуска теплоносителя был зафиксирован очередной порыв, из-за которого четыре многоквартирных дома малоэтажной застройки остались без тепла — специалисты уже нашли место утечки и ликвидируют последствия аварии.

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Андрей Гришин добавил, что в связи с большой протяженностью тепломагистрали возникли сложности с обнаружением точки порыва на Ухтомского, однако эта проблема решена — ведутся ремонтные работы.

Как отметил Виктор Кувайцев, чтобы обеспечить теплом жилой фонд, специалисты работают над ликвидацией коммунальных аварий в усиленном режиме.

«Учитывая изношенность трубопровода на этих участках, необходимо готовить документацию, чтобы включить их в муниципальную программу по капитальному ремонту инженерных сетей на следующий год с использованием современных предизолированных труб», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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