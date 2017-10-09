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В Пензе осталось пустить тепло в четыре дома

12:31 | 09.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Четыре дома пока не обеспечены теплоснабжением в Пензе. Такие данные озвучены на совещании, состоявшемся в городской администрации в понедельник, 9 октября.

В Пензе осталось пустить тепло в четыре дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Оценивая работу коммунальных служб по ликвидации порывов на улицах Ухтомского и Толстого, мэр Виктор Кувайцев поблагодарил за оказанную помощь руководителей ОАО«Энергоснабжающая организация» и АО «Пензтеплоснабжение» Евгения Попова и Валерия Колесникова, которые предоставили бригады и спецтехнику.

«В ходе ремонтных работ было выявлено много участков бесхозяйных сетей. Мы их должны в обязательном порядке оформить и включить в график ремонта на следующий год», — поставил задачу глава администрации города.

Также он призвал проконтролировать восстановление благоустройства в местах проведения земляных работ, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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