Мэр Пензы распорядился активизировать подготовку города к зиме ЖКХ

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев распорядился активизировать подготовку города к зиме, назвав предпринимаемые муниципальным предприятием «Пензадормост» меры недостаточными.

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«Необходимо составить расширенный перечень предложений по подготовке города к зиме, в частности, по приобретению снегоплавильной станции, малогабаритной снегоуборочной техники и по другим вопросам», — сказал он, обращаясь к своему заместителю Юрию Ильину в ходе совещания в городской администрации в понедельник, 9 октября.

Также Виктор Кувайцев поручил начальнику управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину плотнее взаимодействовать с управляющими компаниями, которые в преддверии холодов также должны озаботиться покупкой необходимой техники и заключением соответствующих договоров, сообщает пресс-служба мэрии.