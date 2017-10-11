На улице Кирова в Пензе высажены молодые липы ЖКХ

Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» высадили молодые липы на улице Кирова в рамках осеннего благоустройства улиц областного центра.

Фото: Penza-gorod.ru

«По улице Кирова будет высажено 30 крупномерных деревьев с земляным комом. Работами охвачена и улица Максима Горького», — пояснил директор МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Александр Кильгянкин.

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Он уточнил, что на газонах и в приствольных кругах по улицам Куйбышева, Свердлова, Лермонтова, Ленинградской, Мира, Окружной, Калинина, Тамбовской, Володарского, Карпинского, проспектах Победы и Строителей необходимо заменить 282 дерева.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках озеленения планируется высадить около 2,5 тыс. деревьев и 5 тыс. кустарников на территории школ, детсадов и других учреждений соцкультбыта.

Ожидается, что часть саженцев займут свои места во время субботника, который запланирован на 14 октября.