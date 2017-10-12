Недалеко от «Могилевского дворика» в Пензе мусорный бак преградил путь к магазину ЖКХ

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Расположенный недалеко от «Могилевского дворика» в Пензе мусорный бак, который за последнее время уже не раз становился темой для публикаций в СМИ, вновь оказался в центре внимания благодаря жителям нескольких домов на улице Глазунова и проспекте Строителей.

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Они сообщили, что сотрудники коммунальных служб, работа которых ранее подвергалась жесткой критике, на этот раз поставили контейнер на асфальтовую дорожку, ведущую к продуктовому магазину «Пятерочка».

Таким образом цивилизованный подход к нему оказался перекрыт: люди вынуждены идти по грязи, огибая зловонную металлическую емкость.

При этом огороженная контейнерная площадка, где и должен по всем санитарным нормам стоять мусорный бак, хорошо убрана, однако пустует.

Зачем коммунальщики поставили бак на тропинку, непонятно.

Пока местные жители, которые уже прозвали путь к продуктовому магазину «дорогой, ведущей к баку», возмущаются, активисты готовят очередные обращения в контролирующие инстанции, в том числе управление Роспотребнадзора по Пензенской области.