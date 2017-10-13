Работу теплоэнергетиков положительно оценили в мэрии Пензы ЖКХ

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Представители администрации Пензы положительно оценили работу теплоэнергетиков, которым удалось обеспечить теплоснабжением жителей города в максимально сжатые сроки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Мордовского филиала ПАО «Т Плюс», комментируя итоги совещания, состоявшегося в мэрии накануне.

Фото: Penza-gorod.ru

В компании пояснили, что усилия специалистов отметил мэр Виктор Кувайцев, по словам которого, велась круглогодичная работа, вступившая в активную фазу в осенний период, в итоге на сегодняшний день можно констатировать, что город с теплом.

В филиале добавили также, что вице-мэр Юрий Ильин оценил качественное проведение гидравлических испытаний всеми ресурсоснабжающими организациями.

В свою очередь директор Мордовского филиала группы компаний «Т Плюс» Александр Суслов, который также принимал участие в совещании, отметил, что плановые работы завершены.

«Мы сделали выводы из проведенных ремонтных кампаний. Нам необходимо найти сильные подрядные организации для выполнения качественного и своевременного ремонта оборудования и тепловых сетей. Сейчас остался небольшой вопрос приведения в порядок 30 участков после земляных работ», — сказал он.

По словам Александра Суслова, прошедшую кампанию по приведению теплосетей в порядок можно назвать успешной.

«Конструктивный диалог с властью позволил нам справиться с серьезными препятствиями, обозначил наши болевые точки, но самое главное — мы совместно подготовили Пензу к отопительному сезону», — добавил он.