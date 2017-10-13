Предприятие «Пензалифт» возглавила Марина Литвинова ЖКХ

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Марина Литвинова назначена директором специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт».

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, она приступила к работе в новой должности со вторника, 10 октября.

«Литвинова Марина Игоревна в 1999 году окончила ПГПУ [Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского], в 2007 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С 2004 года она работала на разных должностях в комитете по экономике, инвестиционной политике и промышленному развитию, а также УМИ [управлении муниципального имущества] администрации Пензы», — пояснили в мэрии.

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В пресс-службе добавили, что к настоящему времени сформирован план мероприятий по оптимизации структуры управления предприятием.

«Принимаются меры по активизации взыскания задолженности. В частности, подано 10 исков на сумму более 5 млн. рублей. Проводится расширенная инвентаризация имущества», — уточнили в администрации города.

В мэрии добавили, что проверка финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Пензалифт» за восемь месяцев 2017 года пока продолжается.