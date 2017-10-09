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Руководство «Пензалифта» заподозрили в намеренном банкротстве предприятия

11:50 | 09.10.2017 | Общество

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Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев не исключает того, что руководство СМУП «Пензалифт» предпринимало действия по преднамеренному банкротству муниципального предприятия.

Руководство «Пензалифта» заподозрили в намеренном банкротстве предприятия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительной информации, руководство СМУП «Пензалифт» целенаправленно вело предприятие к банкротству», — сказал он в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в городской администрации в понедельник, 9 октября.

Виктор Кувайцев пояснил, что в минувшую субботу после выяснения обстоятельств сложившейся ситуации директору СМУП «Пензалифт» Виктору Воробьеву, который также является депутатом городской думы от партии «Единая Россия», было предложено освободить занимаемую должность.

«Для уточнения финансово-хозяйственной ситуации на предприятии будет проведена проверка контрольно-счетной палаты», — цитирует мэра Пензы его пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», СМУП «Пензалифт» создано в декабре 1993 года. Основными направлениями деятельности являются техническое обслуживание, монтаж, замена и модернизация лифтового хозяйства. В конце 2015 года предприятие возглавил депутат гордумы от партии «Единая Россия» Виктор Воробьев.

В начале октября 2017 года мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил финансовому и правовому управлениям проанализировать финансово-хозяйственную деятельность юридического лица.

Проверка показала, что из-за нарушения платежной дисциплины со стороны потребителей услуг дебиторская задолженность «Пензалифта» достигла примерно 100 млн. рублей.

9 октября стало известно, что Виктор Воробьев покинул пост директора муниципального предприятия.

Вместе с тем 3 октября было зарегистрировано ООО «Пензалифтремонт» («ПЛР»). Его учредителями стали семь человек: Юрий и Александр Толстоуховы, Людмила Куракина, Екатерина Авдонина, Павел и Сергей Корчагины, а также сын бывшего директора СМУП «Пензалифт» Андрей Воробьев, который и возглавил новую организацию. По мнению осведомленных источников, главной целью регистрации компании может являться желание отдельных лиц получить по заниженной стоимости некоторые активы муниципального предприятия, а также увести за собой часть персонала и клиентов, что в итоге лишит городской бюджет поступлений от деятельности СМУП «Пензалифт» в прежнем объеме.
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