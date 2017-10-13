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Мэр Пензы распорядился устранить последствия коммунальной аварии в кратчайшие сроки

18:42 | 13.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений в связи с коммунальной аварией, которая привела к повреждению радиаторов отопления в квартирах домов на улицах Кижеватова и Воронова.

Мэр Пензы распорядился устранить последствия коммунальной аварии в кратчайшие сроки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Последствия аварии должны быть устранены оперативно», — поставил он задачу в ходе заседания штаба по прохождению отопительного сезона.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по данным на 18.00 пятницы, 13 октября, подобные повреждения зафиксированы в 98 квартирах 28 жилых домов. Обход жилых помещений, где днем жильцы отсутствовали, продолжается.

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Ликвидацией последствий аварии с 15.00 на местах занимаются 12 бригад.

Активное участие в этой работе принимают специалисты ПАО «Т Плюс». По личному распоряжению руководителя группы компаний Дениса Паслера, из резерва предприятия в Пензе выделены батареи центрального отопления и денежные средства для покупки необходимых материалов.

Мэр Пензы и заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов вместе с руководством компании «Т Плюс» держат ситуацию на личном контроле.
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