Участниками общегородского субботника в Пензе стали около 20 тыс. человек — мэрия ЖКХ

Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Около 20 тыс. человек приняли участие в общегородском субботнике, который состоялся в Пензе 14 октября. Об этом сообщается на сайте мэрии.

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По данным горадминистрации, в Железнодорожном районе мероприятия по очистке и благоустройству территорий объединили свыше 5 тыс. человек, в Октябрьском — около 6 тыс., в Ленинском и Первомайском — примерно по 4 тыс.

В рамках субботника было высажено около 1 тыс. 200 деревьев, очищено от мусора почти 110 тыс. кв. метров городских территорий, в том числе парков и скверов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», одна из акций по благоустройству состоялась в микрорайоне Заря, где было посажено 65 лип, 15 берез и 24 рябин. Участие в мероприятии принял мэр Пензы Виктор Кувайцев.