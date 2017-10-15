Мэр потребовал своевременно убирать опавшую листву с улиц Пензы ЖКХ Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который утром в воскресенье, 15 октября, совершил объезд города, обратил внимание работников коммунальных служб на необходимость своевременной уборки опавшей листвы с улиц. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Своевременная очистка дорог значительно уменьшает засорение ливневой канализации, обеспечивая дренаж вод и предотвращая подтопления», — отметил он. Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову организовать комплекс подметально-уборочных работ, подчеркнув, что техника для этого есть. «Нужно заниматься подготовкой дорог к зимнему содержанию», — добавил мэр. Кроме того, Виктор Кувайцев призвал руководителя предприятия «Зеленое хозяйство города Пензы» Александра Кильгянкина обеспечить благоустройство парков, скверов и пешеходной улицы Московской, сообщает пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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