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Мэр потребовал своевременно убирать опавшую листву с улиц Пензы

10:49 | 15.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который утром в воскресенье, 15 октября, совершил объезд города, обратил внимание работников коммунальных служб на необходимость своевременной уборки опавшей листвы с улиц.

Мэр потребовал своевременно убирать опавшую листву с улиц Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Своевременная очистка дорог значительно уменьшает засорение ливневой канализации, обеспечивая дренаж вод и предотвращая подтопления», — отметил он.

Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову организовать комплекс подметально-уборочных работ, подчеркнув, что техника для этого есть.

«Нужно заниматься подготовкой дорог к зимнему содержанию», — добавил мэр.

Кроме того, Виктор Кувайцев призвал руководителя предприятия «Зеленое хозяйство города Пензы» Александра Кильгянкина обеспечить благоустройство парков, скверов и пешеходной улицы Московской, сообщает пресс-служба мэрии.
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