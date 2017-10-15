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Иван Белозерцев высоко оценил опыт Сочи в сфере благоустройства

14:07 | 15.10.2017 | ЖКХ

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Сочи, 15 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который прибыл в Сочи с рабочим визитом, высоко оценил опыт города-курорта в сфере благоустройства.

Иван Белозерцев высоко оценил опыт Сочи в сфере благоустройства

Фото: Pnzreg.ru

«Каждый раз, когда бываю в Сочи, всегда обращаю внимание на организацию городского пространства, архитектурные решения, арт-объекты, подсветку зданий, зеленые насаждения», — поделился он впечатлениями от увиденного в ходе объезда Сочи с главой города Анатолием Пахомовым.

Глава региона отметил надлежащее санитарное содержание улиц и мест отдыха, а также усилия местных властей по созданию комфортной среды для людей всех возрастов.

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«Сегодня мы «подтягиваем» по уровню благоустройства областной центр, уделяем этой работе самое пристальное внимание. Многие интересные и инновационные решения в области благоустройства, которые используются в Сочи, могут применяться и в Пензе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до объезда города состоялась официальная встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главы Сочи Анатолия Пахомова, в ходе которой было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
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