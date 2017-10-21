18:43:07 Суббота, 21 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Кузнецке состоялся смотр снегоуборочной техники

11:17 | 21.10.2017 | ЖКХ

Печать

Кузнецк, 21 октября 2017. PenzaNews. Смотр снегоуборочной техники состоялся в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке состоялся смотр снегоуборочной техники

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам директора муниципального предприятия «Дорсервис» Рафика Баишева, к работе в осенне-зимний период готово 18 единиц техники.

«Также в работе находятся три автогрейдера», ― отметил он.

Рафик Баишев пояснил, что всего в очистке улиц Кузнецка от снега в зимний период будет задействовано около 30 единиц спецтехники.

«Нам предстоит следить за содержанием дорог, по которым движется общественный транспорт, плюс периферийные дороги, а также путепроводы, мосты, автобусные остановки», ― добавил директор МП «Дорсервис».

Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, в настоящее время подготовлено 4 тыс. тонн песко-соляной смеси для обработки проезжих частей и тротуаров.

Для стоянки уборочной техники в зимнее время на территории муниципального предприятия подготовлен теплый бокс.
Актуальное
Читайте также
В Пензе обсудили подготовку кадров для швейной отрасли В Пензе грабитель вынес из магазина две бутылки виски
В Шемышейке выгорели салон и моторный отсек «ГАЗели» Пенсионерка из Кузнецка лишилась более 40 тыс. рублей при продаже подгузников
В Пензе житель Тверской области подозревается в ранении собутыльника Никита Двуреченский пополнил состав пензенского «Дизеля»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама