В Кузнецке состоялся смотр снегоуборочной техники ЖКХ

Кузнецк, 21 октября 2017. PenzaNews. Смотр снегоуборочной техники состоялся в Кузнецке Пензенской области.

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По словам директора муниципального предприятия «Дорсервис» Рафика Баишева, к работе в осенне-зимний период готово 18 единиц техники.

«Также в работе находятся три автогрейдера», ― отметил он.

Рафик Баишев пояснил, что всего в очистке улиц Кузнецка от снега в зимний период будет задействовано около 30 единиц спецтехники.

«Нам предстоит следить за содержанием дорог, по которым движется общественный транспорт, плюс периферийные дороги, а также путепроводы, мосты, автобусные остановки», ― добавил директор МП «Дорсервис».

Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, в настоящее время подготовлено 4 тыс. тонн песко-соляной смеси для обработки проезжих частей и тротуаров.

Для стоянки уборочной техники в зимнее время на территории муниципального предприятия подготовлен теплый бокс.