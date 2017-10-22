«Экодорстрой» не получит денег за ремонт на улице Медицинской в Пензе до устранения брака ЖКХ

Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Подрядная компания «Экодорстрой» не получит денег за работы, проведенные на улице Медицинской в Пензе, до устранения брака, допущенного при укладке асфальта. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев, который ранее распорядился исправить недочеты в течение выходных, а утром в воскресенье, 22 октября, во время выезда на место не обнаружил во дворе бригад.

Фото: Penza-gorod.ru

«Работу с браком принимать и оплачивать не будем. Комиссия составит акт о недочетах и подготовит претензию. Подрядную организацию обяжут переделать некачественную работу и применят по отношении к ней штрафные санкции», — сказал он.

Читайте также

На улице Медицинской в Пензе предстоит устранить допущенный при укладке асфальта брак

Как сообщает пресс-служба мэрии, в состав комиссии войдут представители департамента и управления ЖКХ, а также администрации района.

Территория, ограниченная домами №№1, 7, 9, 21 на улице Дружбы и улицей Медицинской, включена в число 35 дворов Пензы, благоустройство которых в 2017 году осуществляется в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В минувшую субботу, 21 октября, мэр Виктор Кувайцев высказал мнение, что «примыкание асфальта в одной плоскости выполнено безобразно», и дал два дня на исправление ситуации.