В перспективе планируется отказаться от использования полигона отходов под Пензой — мэр ЖКХ

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Единственный в Пензе полигон для размещения твердых коммунальных отходов, расположенный неподалеку от поселка Чемодановка, в перспективе не планируется использовать из-за близости к населенному пункту. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Ни для кого не секрет, что он расположен рядом с населенным пунктом. Это ни в коем случае не подразумевает в дальнейшем его использования. Региональный оператор, когда он будет определен субъектом, предложит варианты, и мы с вами, обсуждая выделение земельного участка, наверное, будем знать развитие событий», — сказал он, комментируя ситуацию с вывозом ТКО в ходе 38-й очередной сессии гордумы в пятницу, 27 октября.

Вместе с тем Виктор Кувайцев отметил, что полигон пока не исчерпал свои возможности.

«По его емкости мы могли бы его использовать еще года 3–4, может быть, даже 5 лет», — уточнил мэр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заполненность объекта оценивается примерно в 86%.