На дорогах Пензы круглосуточно дежурят почти 25 спецмашин ЖКХ

Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. Круглосуточное дежурство 24 комбинированных спецмашин организовано на дорогах Пензы. Об этом сообщил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе объезда города в минувшую пятницу, 27 октября, он доложил мэру Виктору Кувайцеву, что все машины, оборудованы щетками и отвалами, которые, в свою очередь, оснащены навесной прорезиненной технической пластиной в целях исключения повреждения дорожного покрытия и бордюрного камня.

Вячеслав Голохвастов отметил, что все машины готовы, в случае понижения температуры и образования наледи, обработать опасные участки дорожной сети противогололедными материалами.

Виктор Кувайцев осмотрел одну спецмашин, дежурившую на улице Карпинского, и подчеркнул, что особое внимание состоянию дорог нужно уделить в темное время суток.

«Хотя по прогнозам должна сохраниться плюсовая температура, необходимо отслеживать ситуацию, чтобы обеспечить максимально безопасное передвижение по дорогам, насколько это возможно», ― цитирует главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.