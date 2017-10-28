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На дорогах Пензы круглосуточно дежурят почти 25 спецмашин

09:31 | 28.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. Круглосуточное дежурство 24 комбинированных спецмашин организовано на дорогах Пензы. Об этом сообщил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.

На дорогах Пензы круглосуточно дежурят почти 25 спецмашин

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе объезда города в минувшую пятницу, 27 октября, он доложил мэру Виктору Кувайцеву, что все машины, оборудованы щетками и отвалами, которые, в свою очередь, оснащены навесной прорезиненной технической пластиной в целях исключения повреждения дорожного покрытия и бордюрного камня.

Вячеслав Голохвастов отметил, что все машины готовы, в случае понижения температуры и образования наледи, обработать опасные участки дорожной сети противогололедными материалами.

Виктор Кувайцев осмотрел одну спецмашин, дежурившую на улице Карпинского, и подчеркнул, что особое внимание состоянию дорог нужно уделить в темное время суток.

«Хотя по прогнозам должна сохраниться плюсовая температура, необходимо отслеживать ситуацию, чтобы обеспечить максимально безопасное передвижение по дорогам, насколько это возможно», ― цитирует главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.
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