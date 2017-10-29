В Пензе с переросшей в свалку мусорной площадки убрали один из контейнеров ЖКХ

Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Один из четырех мусорных контейнеров убран с площадки, расположенной неподалеку от реки Суры — в районе пересечения улиц Салтыкова-Щедрина, Гоголя и Замойского в Пензе, которая превратилась в стихийную свалку.

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Число контейнеров уменьшено по непонятной причине, несмотря на то, что даже четырех емкостей для отдохов, находившихся там ранее, не хватало для количества мусора, возросшего в осенний период, когда жители частного сектора убирают со своих участков листву и ветки.

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В результате все баки в еще более короткий период оказались заполнены через край. Мусор переваливается из контейнеров без крышек на землю.

Прошедший накануне дождь усугубил и без того сложную ситуацию — вода, стекающая по улице Замойского с территорий, расположенных на возвышенности, разнесла мусор почти до перекрестка с улицами Салтыкова-Щедрина и Гоголя.

В результате поблизости от контейнеров асфальт покрыт слоем гниющих растений вперемешку с бытовым мусором, что доставляет неудобства пешеходам.