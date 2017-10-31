В Пензе обсудили ситуацию с долгами управляющих компаний, учрежденных МУПами ЖКХ

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Финансовое положение управляющих компаний, учредителями которых являются муниципальные предприятия, стало главной темой совещания под руководством мэра Виктора Кувайцева, состоявшегося в городской администрации во вторник, 31 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, собравшиеся рассмотрели ситуацию с долгами, образовавшимися перед ресурсоснабжающими организациями.

В центре внимания чиновников были четыре ООО — «МУП Ленинского района» (учредитель — ЖЭМУП №7 города Пензы), «МУП Первомайского района» (учредитель — МУП «Жилье-17» по обслуживанию жилого фонда), «МУП Железнодорожного района» (учредитель — МУП «Жилье-22» по обслуживанию жилого фонда) и «МУП Октябрьского района» (учредитель — МУП «Жилсервис по общестроительным работам в жилищном хозяйстве» по ОЖФ, а также еще пять организаций, которые в общей сложности обслуживают более 1 млн. кв. метров жилья.

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Вторым ключевым вопросом совещания стали перспективы взаимодействия с московской инвестиционной компанией «ДомКом инвест», которая пришла на пензенский рынок ЖКХ.

«Необходимо искать пути решения финансовой стабилизации управляющих организаций, в которых учредителями являются МУПы, а также спланировать дальнейшие варианты сотрудничества с компанией «ДомКом инвест», — поставил задачу Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, он поручил руководству управления муниципального имущества администрации Пензы организовать работу по оценке состояния УК и их способности самостоятельно погасить задолженность.

Кроме того, в ближайшее время будет изучен опыт работы фирмы «ДомКом Инвест» в других городах.