Мэр Пензы лично посетил детсады, которые затронула коммунальная авария ЖКХ

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил детсады, которые накануне попали в зону отключения теплоснабжения из-за коммунальной аварии на улице Вяземского.

Фото: Penza-gorod.ru

Он лично проконтролировал температурный режим и пообщался с юными воспитанниками.

«Ресурсоснабжающей компании удалось оперативно устранить порыв и восстановить теплоснабжение. Температура в зданиях на данный момент соответствует нормам, и мы можем быть спокойны за наших детей», — отметил Виктор Кувайцев по итогам визита.

Также мэр осмотрел место аварии, после чего поручил ответственным лицам выяснить, каким образом оказалось, что тепловые сети расположены под зданием.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, 31 октября примерно в 15.00 произошла авария на трубопроводе диаметром 400 мм на улице Вяземского. В результате без тепла остались жилые дома на улицах 8 Марта, Островского, Карпинского, а также пять школ и семь детских садов.

1 ноября в 2.35 был обеспечен пуск теплоносителя.