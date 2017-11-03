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ФАС оштрафовала МУП по очистке города и компанию «Экопенза» за соглашение о сортировке ТКО

15:27 | 03.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области наложило административные штрафы на МУП по очистке города и ООО «Экопенза» за нарушение антимонопольного законодательства.

ФАС оштрафовала МУП по очистке города и компанию «Экопенза» за соглашение о сортировке ТКО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«19 июля комиссия пензенского УФАС России признала действия МУП по очистке города и ООО «Экопенза», выразившиеся в заключении соглашения, участие в котором может привести к ограничению конкуренции, нарушением. Документ, заключенный в нарушение требований законодательства, создал ООО «Экопенза» преимущества в хозяйственной деятельности по сравнению с иными субъектами товарного рынка, оказывающими услуги по обработке твердых коммунальных отходов, вынужденными в отличие от этой компании нести затраты на приобретение отходов, подлежащих обработке», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства.

В ФАС отметили, что данное нарушение образует состав, ответственность за который предусмотрена ч. 4 ст. 14.32 КоАП «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности».

«На участников соглашения наложены административные штрафы: на МУП по очистке города в размере 100 тыс. рублей, на ООО «Экопенза» — 50 тыс. рублей. Также на 15 тыс. оштрафованы должностные лица организаций», — уточнили в управлении.
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