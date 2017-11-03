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Утверждена инвестпрограмма компании «Т Плюс» в Пензе на 2018–2020 годы

19:59 | 03.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области утвердило инвестиционную программу филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в Пензе в сфере теплоснабжения на 2018–2020 годы.

Утверждена инвестпрограмма компании «Т Плюс» в Пензе на 2018–2020 годы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий приказ, который подписала начальник ведомства Наталья Клак, вступает в силу с 1 января 2018 года.

Как отмечается в документе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», 30 октября от лица мэрии Пензы инвестпрограмму согласовал заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Согласно приложению к приказу, компания направит на улучшение теплоснабжения 654 млн. рублей. При этом общие расходы на реализацию запланированных мероприятий, в том числе за счет платы за подключения, превысят 1 млрд. рублей.

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По данным «Т Плюс», управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области утвердило инвестиционную программу филиала «Мордовский» впервые за последние годы.

«Чтобы снизить уровень износа теплосетей в рамках новой инвестпрограммы 2018–2020 годов предусмотрена их поэтапная замена (в двухтрубном исполнении): в тарифах 2018 года заложена перекладка 3,3 км, в 2019 году — 5,078 км и в 2020 году — 2 км тепломагистралей. В целом за три года будет переложено более 10 км изношенных сетей. Также запланирована перекладка 11,5 км сетей в рамках подключения новых потребителей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.
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