Мэр Пензы наградил чиновников, участвовавших в реализации программы по переселению граждан ЖКХ

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев вручил благодарственные письма сотрудникам городской администрации, руководителям муниципальных казенных учреждений и коммерческой фирмы по итогам реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензы на 2013–2017 годы».

Фото: Penza-gorod.ru

«Выражаю вам глубокую признательность за большую и продуктивную работу, направленную на реализацию масштабной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда. Благодаря вашему высокому профессионализму, ответственности, умению работать в команде муниципалитету удалось реализовать социально значимую программу», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в минувший вторник, 7 ноября.

Читайте также

Утвержден отчет Пензенской области по программе переселения граждан из аварийного жилья

В частности, были отмечены вице-мэр Юрий Ильин, начальник правового управления мэрии Всеволод Пилипенко, начальник управления муниципального имущества администрации города Наиля Алюшева, руководитель отдела распространения муниципального жилого фонда мэрии Михаил Резницкий, начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации Пензы Александр Утин, глава управления ЖКХ города Андрей Гришин, и.о. директора департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев, начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов и гендиректор ООО «Федеральная управляющая компания» Юрий Устинов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013–2017 годы» было предоставлено 2 тыс. 970 жилых помещений площадью 99 тыс. 222 кв. метра для жителей 389 аварийных домов.

В том числе в 2017 году было расселено 1 тыс. 48 жилых помещений площадью 36 тыс. 693 кв. метра из 138 аварийных МКД.