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Вопросы подготовки объектов ЖКХ к зиме в приоритете в Пензенской области — губернатор

13:50 | 10.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Власти Пензенской области уделяют приоритетное внимание вопросам подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2017–2018 годов. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Вопросы подготовки объектов ЖКХ к зиме в приоритете в Пензенской области — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы осуществляем постоянный контроль и обмен [информацией] с главным управлением МЧС России по Пензенской области при прохождении отопительного сезона. Мы работаем совместно», — сказал он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и соответствующей региональной комиссии, которое глава МЧС России Владимир Пучков проводит в правительстве Пензенской области в пятницу, 10 ноября.

Губернатор пояснил, что во всех муниципальных образованиях и городских округах были проведены заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, а также по вопросу готовности системы ЖКХ.

«Приняты меры по обеспечению объектов жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области резервными источниками электроснабжения», — уточнил Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что также создан необходимый запас материалов для ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций

«Пензенская область к прохождению осенне-зимнего периода готова. Все необходимые мероприятия у нас спланированы. Готовность сил и средств обеспечена в полном объеме», — резюмировал Иван Белозерцев.
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