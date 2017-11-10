ЧС на объектах ЖКХ в Пензенской области не прогнозируется — вице-губернатор ЖКХ

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ в Пензенской области в осенне-зимний период 2017–2018 годов не прогнозируется. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Савин.

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«Возможны инциденты и происшествия в связи с высоким износом коммунальной инфраструктуры», — сказал он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и соответствующей региональной комиссии, которое глава МЧС России Владимир Пучков провел в Пензе в пятницу, 10 ноября.

Валерий Савин уточнил, что регион готов к прохождению осенне-зимнего периода на 100%.

Ранее вице-губернатор Пензенской области сообщил, что на подготовку объектов ЖКХ из местных и регионального бюджетов было выделено 148 млн. рублей. По его словам, все денежные средства освоены, сформирован необходимый резерв материально-технических ресурсов и создан запас топливно-энергетических.