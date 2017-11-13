В Пензе после земляных работ предстоит благоустроить 12 участков во дворах ЖКХ

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Работы по восстановлению благоустройства после земляных работ предстоит выполнить на 12 участках во дворах Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 13 ноября.

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Он отметил, что данные объекты в основном находятся в зоне ответственности МКП «Теплоснабжение города Пензы».

Говоря о местах разрытий на дорогах, Виктор Кувайцев подчеркнул, что на всех из них благоустройство уже восстановлено за исключением двух мест, где «Горводоканал» проводил работы на прошлой неделе.

«Но погода позволяет, мы устраним», — заверил он.

Мэр добавил, что такие работы проводятся в текущем режиме практически постоянно, так как из-за аварийных ситуаций периодически требуется вскрывать дорожное полотно.