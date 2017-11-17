Главный жилищный инспектор начала лично проводить приемы в управляющих компаниях Пензы ЖКХ

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко начала лично проводить приемы граждан в управляющих компаниях регионального центра, чтобы на местах оказать содействие в решении актуальных проблем жителей многоквартирных домов и дать необходимые рекомендации.

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В четверг, 16 ноября, главный государственный жилищный инспектор региона посетила УК «Западная».

Перед тем, как выслушать записавшихся на прием граждан, она пообщалась с генеральным директором управляющей компании Сергеем Мужиковым.

В ходе обсуждения основных вопросов текущей деятельности глава ведомства отметила, что в целом организация успешно справляется с работой: в ее управлении находится 33 многоквартирных дома в микрорайоне Западная поляна; за 2016 год компании было выдано 23 предписания, а в текущем их количество сократилось на шесть — до 17, при этом 13 уже исполнено, а исполнение остальных — на контроле.

Затем к Инне Левченко обратилась старшая по дому №18 на улице Попова Ирина Маркова.

«У нас крыша находится в плачевном состоянии. Мы неоднократно обращались в 2016 году к Сергею Егоровичу [Мужикову], пытались по программе капремонта что-то сделать, но не получилось — первый этаж занимают нежилые помещения, по которым очень большие долги», — пояснила она.

В связи с этим Инна Левченко отметила, что ранее управляющей компании было выдано предписание о необходимости ведения судебно-претензионной работы, имеется решение суда.

«Три года уже исполняется программе в ноябре. [...] Если вы еще не обратились с претензией к собственникам помещений, имеющих долги, вам нужно это сделать в срочном порядке», — сказала она, обращаясь к Сергею Мужикову.

Также Ирина Маркова сообщила, что на первом этаже находится помещение площадью 22 кв. метра, владельца которого не удается установить, и из-за этого плата за отопление ложится на плечи жильцов дома. По словам женщины, они обратились в Госжилстройтехинспекцию и по предписанию по итогам отопительного сезона 2016–2017 годов был сделан перерасчет за отопление.

Как пояснила Инна Левченко, управляющей компании необходимо направить запросы в Росреестр, управление муниципального имущества Пензы и БТИ, чтобы на основе полученной информации выработать план дальнейших действий.

После этого к начальнику Госжилстройтехинспекции обратился старший по дому №9А на улице Ленинградской Вадим Ананьин.

Он проинформировал Инну Левченко о двух аварийных окнах на фасаде дома — прямо над выходом из подъезда, вокруг которых разрушена кирпичная кладка.

Руководитель регионального ведомства призвала гендиректора УК «Западная» изыскать необходимые средства на первоначальный ремонт, чтобы обезопасить жителей.

Всего к главному жилищному инспектору Пензенской области обратились семь человек. По всем вопросам были даны исчерпывающие разъяснения и рекомендации.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил организовать более тесное взаимодействие Госжилстройтехинспекции региона с управляющими компаниями. В частности, он предложил активнее взаимодействовать со старшими по домам.