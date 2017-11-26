EN
13:52:37 Воскресенье, 26 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Администрация Нижнего Ломова оштрафована на 100 тыс. рублей

09:30 | 26.11.2017 | ЖКХ

Печать

Нижний Ломов, 26 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено администрации Нижнего Ломова Пензенской области за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Администрация Нижнего Ломова оштрафована на 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда, в ходе административного расследования были вскрыты факты, свидетельствующие о ненадлежащем содержании дорог, в том числе занижение на некоторых улицах обочин, не отделенных от проезжей части бордюром; наличие просадок и выбоин; отсутствие разметки на улице Андреева.

«В качестве смягчающего административную ответственность обстоятельства суд учел признание администрацией Нижнего Ломова своей вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств не установлено», — отметил собеседник агентства.

По его словам, при назначении наказания среди прочего было учтено финансовое положение администрации.

Он уточнил, что постановление суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленный срок.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы отметил положительную динамику строительства школы на Шуисте В Каменке прокуратура добилась оборудования тротуара на улице Ворошилова
Мэр Пензы проинспектировал ход строительства водопровода в Лесном В Каменке уроженец Узбекистана подозревается в незаконном обороте наркотиков
Валерий Савельев поздравил жительниц Пензы с Днем матери Девушки из Пензы уступили во всех встречах I тура первенства России по водному поло
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама