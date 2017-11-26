Администрация Нижнего Ломова оштрафована на 100 тыс. рублей ЖКХ

Нижний Ломов, 26 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено администрации Нижнего Ломова Пензенской области за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда, в ходе административного расследования были вскрыты факты, свидетельствующие о ненадлежащем содержании дорог, в том числе занижение на некоторых улицах обочин, не отделенных от проезжей части бордюром; наличие просадок и выбоин; отсутствие разметки на улице Андреева.

«В качестве смягчающего административную ответственность обстоятельства суд учел признание администрацией Нижнего Ломова своей вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств не установлено», — отметил собеседник агентства.

По его словам, при назначении наказания среди прочего было учтено финансовое положение администрации.

Он уточнил, что постановление суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленный срок.