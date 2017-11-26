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Мэр Пензы проинспектировал ход строительства водопровода в Лесном

11:45 | 26.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал ход строительства водопровода в поселке Лесном в воскресенье, 26 ноября.

Мэр Пензы проинспектировал ход строительства водопровода в Лесном

Фото: Penza-gorod.ru

Ответственные лица проинформировали мэра о том, что на сегодняшний день выполнено горизонтально направленное бурение на участках пересечения с искусственными сооружениями. Ведутся работы по соединению участков горизонтально направленного бурения с проложенной линейной частью водопровода.

В ближайшее время планируется осуществить перекрытие фильтрационной установки.

«К концу года в поселке должна появиться питьевая вода, времени остается все меньше», — отметил мэр, комментируя ход работ.

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Обращаясь к бригадиру участка, Виктор Кувайцев призвал приложить максимум усилий, чтобы выполнить поставленную задачу вовремя, сообщает пресс-служба мэрии.

По итогам электронного аукциона, состоявшегося 3 августа, муниципальный контракт на строительство магистральной водопроводной сети до Лесного был заключен с ООО «Техстрой». Его цена составила более 38 млн. рублей.

Водопровод предназначен для снабжения жителей поселка и исправительной колонии №8 питьевой водой. Протяженность трассы составит более 2,7 тыс. погонных метров.

Предполагается, что работы по контракту будут выполнены до 25 декабря 2017 года.
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