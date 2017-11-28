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В Пензе прокуратура начала проверку после крупной коммунальной аварии

20:04 | 28.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку после коммунальной аварии на сетях, в результате которой без водоснабжения, по уточненным данным, остался 31 многоквартирный жилой дом, частный сектор и объекты социальной инфраструктуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе прокуратура начала проверку после крупной коммунальной аварии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проводится проверка обстоятельств происшествия и организации работ по ликвидации аварии», — пояснила собеседница агентства.

Она напомнила, что коммунальное ЧП затронуло микрорайоны Шуист и Согласие.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавила Светлана Артамонова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на территории микрорайона Шуист города Пензы в результате аварии лопнула труба диаметром 500 мм. Место порыва располагается на территории частного домовладения.

В связи с отключением водоснабжения был организован подвоз воды населению.

Ход работ по ликвидации коммунальной аварии проконтролировал глава города Валерий Савельев.
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