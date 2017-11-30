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Жители 234 МКД Пензы смогут вернуть 20% расходов за отопление

08:07 | 30.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Жители 234 малоэтажных многоквартирных домов Пензы смогут вернуть 20% затрат на отопление. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Жители 234 МКД Пензы смогут вернуть 20% расходов за отопление

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Поддержка будет осуществляться в виде компенсации расходов на оплату отопления из бюджета города Пензы в размере 20% от ежемесячно начисляемой гражданам суммы за данный вид услуг», — пояснил он в ходе пресс-конференции в администрации Пензы.

Вице-мэр уточнил, что в этих домах, отапливаемых теплоснабжающими организациями, тариф на тепловую энергию превышает средневзвешенный по городу.

«За компенсацией можно будет обращаться ежемесячно, либо один раз по завершению отопительного периода в срок до 1 июля», — отметил Юрий Ильин.

Он добавил, что возмещение части затрат будет предоставляться гражданам за отопительный период 2017–2018 годов независимо от даты подачи заявления.

Начальник социального управления города Ирина Федонина пояснила, что по этому вопросу можно обратиться в районные отделы соцуправления Пензы и в МФЦ.

Начальник городского управления экономического развития Михаил Власов отметил, что из городского бюджета на компенсацию выделено 5,4 млн. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
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