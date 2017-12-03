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В Пензе почти на сутки отключат отопление в 126 домах, нескольких детсадах и школах

16:08 | 03.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Отключение отопления, которое затронет более 120 жилых домов, детсады и общеобразовательные учреждения, в том числе школу-интернат, планируется в Пензе 4 и 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города.

В Пензе почти на сутки отключат отопление в 126 домах, нескольких детсадах и школах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Эта мера необходима для устранения повреждения на тепломагистрали.

Отключение тепла затронет улицы Нахимова, Вяземского, 8-е Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупской, Островского, Гагарина, Фурманова и проспект Победы.

От подачи центрального отопления будут отсоединены 126 жилых домов, пять школ — №№11, 12, 17, 27, школа-интернат №1, пять детсадов — №№21, 22, 39, 93, 106.

Работы планируется провести с 9.00 4 декабря до 8.00 5 декабря.
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