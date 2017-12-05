В Башмаковском и Пачелмском районах восстановлено электроснабжение ЖКХ

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Электроснабжение в Башмаковском и Пачелмском районах Пензенской области, нарушенное после ледяного дождя, полностью восстановлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» утром во вторник, 5 декабря.

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«Устранение повреждений на линиях 0,4 кВ в Земетчинском районе проводилось всю ночь и продолжается в настоящее время. Работы сильно затруднены погодными условиями, в особенности сильным обледенением на дорогах, что осложняет и замедляет проезд автотранспорта и спецтехники», — добавили в компании, уточнив, что в настоящее время без света остаются 386 человек.

«Восстановлением электроснабжения в частично отключенных населенных пунктах занимаются 14 бригад. Подача электроэнергии в дома ожидается в ближайшее время», — сказали в «Пензаэнерго».

В пресс-службе пояснили, что повторные нарушения в работе электросетей были вызваны ухудшившимися накануне погодными условиями — на территории западных районов Пензенской области выпали осадки в виде дождя и мокрого снега, а порывы южного ветра достигали 18 метров в секунду.

«По сообщению метеорологов, в течение сегодняшнего дня сохранятся неблагоприятные погодные условия, а значит, есть вероятность повреждения электрооборудования, обрывов проводов и отключения электроэнергии», — отметили в компании.