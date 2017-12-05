В Пензе прокуратура взяла на контроль очередное массовое отключение тепла ЖКХ

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Областная прокуратура взяла на контроль второе за текущую неделю крупное отключение теплоснабжения в Пензе, которое затронуло Ленинский и Железнодорожный районы.

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«По информации АО «Т плюс Теплосеть Пенза», 5 декабря в 3.00 и 5.30 произведено аварийное отключение отопления для устранения повреждений на тепломагистрали ТМ №13. В зону отключения попали 170 жилых домов, четыре школы, шесть детских садов и две больницы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что надзорное ведомство держит на контроле как сроки подачи теплоносителя, так и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг.

Ранее в ПАО «Т Плюс» проинформировали об отключении более 180 жилых домов и 12 соцобъектов в Пензе. По данным компании, прорабатывается вопрос о переключении 58 домов и одного детсада на резервные схемы теплоснабжения.

На месте утечки работают шесть бригад и 14 единиц техники.