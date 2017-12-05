В Пензе более 180 домов и 12 соцобъектов остались без тепла из-за аварии на сетях ЖКХ

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. 181 жилой дом, семь детсадов, четыре школы и одна больница на улицах Коммунистической, Ворошилова, Бекешской, Карпинского, Герцена, Толстого и Ухтомского в Пензе отключены от теплоснабжения из-за порыва на тепломагистрали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАО «Т Плюс».

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«На месте утечки работают шесть специализированных бригад, укомплектованных 14 единицами спецтехники», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что прорабатывается вопрос о переключении 58 жилых домов и одного детского сада на резервные схемы теплоснабжения.

«Температура в зданиях и помещениях на данный момент соответствует нормам», — отмечается в сообщении.