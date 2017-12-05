Электроснабжение в Земетчинском районе полностью восстановлено ЖКХ

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Электроснабжение в Земетчинском районе Пензенской области, нарушенное в результате ледяного дождя, полностью восстановлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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«Все населенные пункты подключены», — сказали в ведомстве.

В МЧС напомнили жителям, что при скачках напряжения или отключения электричества необходимо обесточить все приборы.

«Для приготовления пищи в помещении нужно использовать только устройства заводского изготовления. При их отсутствии следует воспользоваться разведенным на улице костром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, важно соблюдать предельную осторожность», — добавили в пресс-службе.