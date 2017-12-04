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В Земетчинском районе после ледяного дождя без света остаются около 1,4 тыс. человек

10:07 | 04.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Примерно 1,4 тыс. жителей 13 населенных пунктов Земетчинского района Пензенской области, по последним данным, остаются без света из-за ледяного дождя, который сопровождался сильными порывами ветра. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» утром в понедельник, 4 декабря.

В Земетчинском районе после ледяного дождя без света остаются около 1,4 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основные повреждения — обрывы провода, срыв вязки изоляторов — зафиксированы в сети 0,4 кВ», — пояснили в компании.

В филиале уточнили, что специалисты ведут восстановительные работы в обесточенных ночью населенных пунктах — от «Пензаэнерго» задействованы 13 бригад.

«К социально значимым объектам в обесточенных населенных пунктах направлены резервные источники снабжения электроэнергией — дизельные генераторы. Планируется, что электроснабжение пострадавших населенных пунктов Земетчинского района будет восстановлено до конца дня», — сказали в пресс-службе.

Представители «Пензаэнерго» призывают жителей к бдительности: в случае выявления поваленных опор или оборванных проводов нельзя приближаться к ним на расстояние ближе 10 метров. Об увиденном следует немедленно сообщить в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства или по телефону единого контакт-центра ПАО «МРСК Волги» 8-800-775-16-42.
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