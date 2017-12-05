Тепло должно вернуться в 95 домов Пензы к полуночи — мэр ЖКХ

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Теплоснабжение 95 многоквартирных домов, трех школ и шести детсадов Пензы, которые с 5.00 пока остаются без отопления из-за порывов на сетях, планируется восстановить к полуночи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Задача — чтобы к утру тепло было. По прогнозу [...], примерно к полуночи специалисты должны закончить и приступить к заполнению [системы]», — сказал он в ходе инспекционного выезда на улицу Герцена, где идут ремонтные работы.

По словам мэра, он посетил детский сад и школу в районе отключения.

«Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города вместе с управлением образования отслеживает температуру. Пока температура нормальная», — сказал Виктор Кувайцев, отметив, что этому способствует относительно теплая погода.

Он добавил, что в случае необходимости в детсадах и школах будет включены электрообогреватели.

«Такая возможность есть. К моменту, когда дети придут, мы их уберем. Как только будет понимание, что мы уходим за полночь и в помещениях прохладно, мы обязательно эту работу сделаем», — пояснил глава городской администрации.

Виктор Кувайцев уточнил, что совместно с директором филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александром Сусловым убедился в наличии достаточных средств и техники.

«Если потребуется необходимость в каком-то механизме, мы, безусловно, привлекаем его с какой-то другой ресурсоснабжающей организации — будь то «Горводоканал», будь то муниципальное казенное предприятие [«Теплоснабжение города Пензы»]. Для этого представители муниципальных служб здесь присутствуют», — сказал мэр.

Он уточнил, что на данный момент решена главная проблема — найдены места порывов.

«На Герцена — в двух местах и на улице Коммунистической — одно», — уточнил собеседник агентства, добавив, что работы ведутся параллельно.

В свою очередь Александр Суслов добавил, что все бригады укомплектованы спецтехникой — автокранами, экскаваторами и аварийными машинами со сварочными аппаратами.

«Еще дополнительно выйдут, если мы не справимся сейчас. Смена будет, люди организованы, работа круглосуточная», — подчеркнул он.

Александр Суслов пояснил, что компания приложит все силы, чтобы порывы были ликвидированы за 24 часа, иначе проблема приобретет статус аварии.

Он напомнил, что часть домов переключена в обход прорыва.