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Из-за прорыва на Чкалова в Пензе без тепла остались 67 домов и 8 соцобъектов

08:43 | 12.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. 67 жилых домов, три детских сада и пять больниц остались без отопления в результате прорыва на трубе диаметром 500 мм в Пензе на улице Чкалова, 40.

Из-за прорыва на Чкалова в Пензе без тепла остались 67 домов и 8 соцобъектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он произошел в 3.08 в связи с большой подпиткой по ТЭЦ-2 на тепломагистрали №22 ПАО «Т Плюс теплосеть Пенза».

Ремонтные работы проводит ПАО «Т Плюс». В ликвидации последствий задействованы две бригады в составе 24 человек и девяти единиц техники.

В настоящее время теплоноситель не поступает в семь центральных тепловых пунктов и 12 теплокамер.

Ситуация находится под личным контролем главы администрации города Виктора Кувайцева и заместителя председателя правительства региона Дмитрия Семенова. На месте работы контролируют вице-мэр Юрий Ильин и начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексей Михайлов.

По оценкам специалистов, прорыв должен быть ликвидирован в течение дня, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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