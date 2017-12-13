В Пензе прокуратура взяла на контроль отключение тепла из-за очередных коммунальных аварий ЖКХ

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура проконтролирует соблюдение требований законодательства при отключении теплоснабжения на проспекте Строителей, а также улицах Егорова и Литвинова в Пензе.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по информации компании «Т Плюс теплосеть Пенза», для устранения порыва на тепломагистрали №35 на проспекте Строителей в 5.30 от теплоснабжения были отключены девять жилых домов и один детский сад.

«По данным МКП «Теплоснабжение города Пензы» с 7.00 13 декабря также отключено теплоснабжение в 16 жилых домах и двух административных зданиях на улицах Егорова и Литвинова в Пензе для устранения утечки», — добавила она.

Светлана Артамонова уточнила, что прокуратура следит за сроками подачи теплоносителя и соблюдением нормативов предоставления коммунальных услуг.