Следователи всерьез заинтересовались состоянием теплосетей в Пензе ЖКХ

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области продолжает процессуальную проверку по фактам коммунальных аварий, произошедших на территории регионального центра с начала зимы.

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«За последние 10 дней зафиксировано не менее пяти порывов тепломагистралей. Все коммунальные аварии имели место на территории города Пензы. В результате порывов для проведения ремонтно-восстановительных работ от теплоснабжения массово отключались как жилые многоквартирные дома, так и социально значимые объекты — детские сады, школы и больницы», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что обязанности по обслуживанию и ремонту теплосетей возложены на ПАО «Т Плюс» и МКП «Теплоснабжение города Пензы», в свою очередь мэрия осуществляет контроль за своевременностью устранения последствий коммунальных аварий данными предприятиями.

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«В рамках проверки будут систематизированы и исследованы все факты порывов тепломагистралей на территории Пензы, изучены должностные обязанности работников всех субъектов правоотношений, проверены вопросы, связанные с изношенностью теплосетей, а также финансированием деятельности ПАО «Т Плюс» по их замене и ремонту», — пояснила собеседница агентства.

Официальный представитель следственного управления добавила, что также будет дана оценка действиям должностных лиц МКП «Теплоснабжение города Пензы» относительно образовавшейся задолженности в размере свыше 1,8 млрд. рублей перед ресурсоснабжающей организацией — ПАО «Т Плюс».

«По результатам проведения доследственной проверки следователями в ближайшее время будет принято процессуальное решение», — сказала Татьяна Махницкая.