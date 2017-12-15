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Следователи всерьез заинтересовались состоянием теплосетей в Пензе

20:25 | 15.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области продолжает процессуальную проверку по фактам коммунальных аварий, произошедших на территории регионального центра с начала зимы.

Следователи всерьез заинтересовались состоянием теплосетей в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За последние 10 дней зафиксировано не менее пяти порывов тепломагистралей. Все коммунальные аварии имели место на территории города Пензы. В результате порывов для проведения ремонтно-восстановительных работ от теплоснабжения массово отключались как жилые многоквартирные дома, так и социально значимые объекты — детские сады, школы и больницы», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что обязанности по обслуживанию и ремонту теплосетей возложены на ПАО «Т Плюс» и МКП «Теплоснабжение города Пензы», в свою очередь мэрия осуществляет контроль за своевременностью устранения последствий коммунальных аварий данными предприятиями.

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«В рамках проверки будут систематизированы и исследованы все факты порывов тепломагистралей на территории Пензы, изучены должностные обязанности работников всех субъектов правоотношений, проверены вопросы, связанные с изношенностью теплосетей, а также финансированием деятельности ПАО «Т Плюс» по их замене и ремонту», — пояснила собеседница агентства.

Официальный представитель следственного управления добавила, что также будет дана оценка действиям должностных лиц МКП «Теплоснабжение города Пензы» относительно образовавшейся задолженности в размере свыше 1,8 млрд. рублей перед ресурсоснабжающей организацией — ПАО «Т Плюс».

«По результатам проведения доследственной проверки следователями в ближайшее время будет принято процессуальное решение», — сказала Татьяна Махницкая.
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