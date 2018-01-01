Приватизация МКП «Теплоснабжение Пензы» выйдет на финишную прямую в 2018 году ЖКХ

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Работа по приватизации МКП «Теплоснабжение города Пензы», которую планировалось провести в 2017 году, будет завершена не ранее будущего года. Об этом сообщил руководитель Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, подчеркнув, что это данные мэрии, в компетенции которой находится данный вопрос.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Последний срок озвучивала администрация — это февраль–март 2018 года», — сказал он в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» во вторник, 3 октября.

В свою очередь директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, который также принимал участие в пресс-конференции, пояснил, что, насколько ему известно, сроки оказались сдвинуты в связи с задержкой оценки имущества и решением других рабочих вопросов.

«Процесс идет. Он, я думаю, будет уже необратим, потому что с такими долгами надо [найти] решение какое-то», — добавил руководитель филиала, имея в виду дебиторскую задолженность муниципального предприятия в размере 1,5 млрд. рублей перед компанией «ЭнергосбыТ Плюс».

Читайте также

Компания «Т Плюс» вложила в теплосети Пензы 350 млн. рублей — Александр Суслов

Он отметил, что процедура приватизации предполагает продажу акций, купить которые имеет возможность не только ПАО «Т Плюс», имеющее определенные интересы на данном рынке, но и любая другая организация.

«Не факт, что ПАО «Т Плюс». Может, придет какая другая компания. Но, извините меня, в таком случае долги-то отдайте нам — отдайте нам эти 1,5 млрд. [рублей]», — сказал Александр Суслов, уточнив, что в эту сумму не входят проценты за просрочку платежей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по словам руководителя Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павла Овчарова, общая просроченная дебиторская задолженность перед компанией достигла 1 млрд. 901 млн. рублей, в том числе за тепловую энергию — 1 млрд. 505 млн. рублей, из которых 97% долга приходится на МКП «Теплоснабжение города Пензы».