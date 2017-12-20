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Коммунальную аварию в Терновке планируется ликвидировать к 17.00

11:26 | 20.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Последствия аварии, из-за которой без тепла остались 146 многоквартирных домов и девять соцобъектов в микрорайоне Терновка города Пензы, планируется полностью ликвидировать к 17.00. Об этом сообщил генеральный директор АО «Пензтеплоснабжение» Валерий Колесников.

Коммунальную аварию в Терновке планируется ликвидировать к 17.00

Фото: Penza-gorod.ru

По данным мэрии, по поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева на место для контроля за ходом ремонтных работ выехал его заместитель по городскому хозяйству Юрий Ильин.

В настоящее время силами предприятия «Пензтеплоснабжение» демонтируется аварийный участок теплотрассы, после чего будет произведена его замена.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов находится на контроле ведомства.
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