Коммунальную аварию в Терновке планируется ликвидировать к 17.00 ЖКХ

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Последствия аварии, из-за которой без тепла остались 146 многоквартирных домов и девять соцобъектов в микрорайоне Терновка города Пензы, планируется полностью ликвидировать к 17.00. Об этом сообщил генеральный директор АО «Пензтеплоснабжение» Валерий Колесников.

Фото: Penza-gorod.ru

По данным мэрии, по поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева на место для контроля за ходом ремонтных работ выехал его заместитель по городскому хозяйству Юрий Ильин.

В настоящее время силами предприятия «Пензтеплоснабжение» демонтируется аварийный участок теплотрассы, после чего будет произведена его замена.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов находится на контроле ведомства.