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В Пензе приставы взыскали в пользу «Т Плюс» более 270 млн. рублей

12:28 | 22.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Судебные приставы взыскали с одной из организаций в пользу компании «Т Плюс» более 272 млн. рублей долга. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший судебный пристав межрайонного отдела УФССП России по региону Вера Артемова, не уточнив при этом название фирмы и период, за который сложилась задолженность.

В Пензе приставы взыскали в пользу «Т Плюс» более 270 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается на сайте регионального УФССП, пристав установил, что денежные средства в больших объемах проходят по расчетным счетам компании, но задолженность она не погашает.

В целях обеспечения полноценного исполнения решения суда было вынесено постановление об аресте денежных средств, поступающих на счет должника. В итоге суммы, проходящие по расчетным счетам, были взысканы в полном объеме.

Производство окончено фактическим исполнением.
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