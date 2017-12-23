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Пензенская УК заплатит штраф за отсутствие твердого основания под баком с мусором

10:27 | 23.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Административный штраф в размере 13 тыс. рублей назначен муниципальному унитарному предприятию «Жилье-22» по обслуживанию жилого фонда за отсутствие твердого основания на контейнерной площадке у дома №6 на 1-м Фестивальном проезде в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Пензенская УК заплатит штраф за отсутствие твердого основания под баком с мусором

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что это противоречит требованиям СанПиН.

«Таким образом, юридическое лицо […] совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», — пояснили в Роспотребнадзоре.
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