В Пензу доставлено все оборудование для ливневки в Кривозерье ЖКХ

Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Все необходимое оборудование для очистки ливневых стоков доставлено в Пензу для строительства канализации в Кривозерье. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Фото: Penza-gorod.ru

В воскресенье, 24 декабря, он совместно с начальником управления капитального строительства города Игорем Умновым проконтролировал ход выполнения работ.

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В настоящее время выполнены линейные участки, позволяющие отвести стоки от земельных участков, а также ведется монтаж аккумулирующего резервуара, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», единственным оборудованием, которого не хватало для ливневой канализации являлся резервуар-накопитель, который находится на отгрузке. Задержка в его отправлении была связана с негабаритными размерами, требующими дополнительного согласования на транспортировку.