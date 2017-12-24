Мэр Пензы поручил спланировать уборку улиц с учетом снегопада ЖКХ Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил и.о. директора МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву спланировать работу по уборке улиц с учетом прогнозируемого сильного снегопада. Фото: Penza-gorod.ru «В течение дня и в настоящий момент проводится дополнительная обработка противогололедными материалами», — сообщил Юрий Парастаев Виктору Кувайцеву в воскресенье, 24 декабря, в ходе объезда города. Читайте также

Жителей Пензенской области предупредили о сильном снегопаде Он отметил, что основные работы по ликвидации последствий снегопада проводились до 7.00 — было задействовано 34 единицы техники. В ночь на 25 декабря улицы города планируется убирать с помощью 60 единиц техники. Мэр посоветовал обратить особое внимание на очистку и обработку тротуаров. «По прогнозам погоды в ночь возможно усиление снегопада, поэтому необходимо спланировать работу так, чтобы к утру было обеспечено беспрепятственное передвижение как для автомобилистов, так и для пешеходов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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