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Мэр Пензы поручил спланировать уборку улиц с учетом снегопада

17:36 | 24.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил и.о. директора МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву спланировать работу по уборке улиц с учетом прогнозируемого сильного снегопада.

Мэр Пензы поручил спланировать уборку улиц с учетом снегопада

Фото: Penza-gorod.ru

«В течение дня и в настоящий момент проводится дополнительная обработка противогололедными материалами», — сообщил Юрий Парастаев Виктору Кувайцеву в воскресенье, 24 декабря, в ходе объезда города.

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Он отметил, что основные работы по ликвидации последствий снегопада проводились до 7.00 — было задействовано 34 единицы техники.

В ночь на 25 декабря улицы города планируется убирать с помощью 60 единиц техники.

Мэр посоветовал обратить особое внимание на очистку и обработку тротуаров.

«По прогнозам погоды в ночь возможно усиление снегопада, поэтому необходимо спланировать работу так, чтобы к утру было обеспечено беспрепятственное передвижение как для автомобилистов, так и для пешеходов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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