Мэр Пензы поручил спланировать уборку улиц с учетом снегопада
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Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил и.о. директора МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву спланировать работу по уборке улиц с учетом прогнозируемого сильного снегопада.
Фото: Penza-gorod.ru
«В течение дня и в настоящий момент проводится дополнительная обработка противогололедными материалами», — сообщил Юрий Парастаев Виктору Кувайцеву в воскресенье, 24 декабря, в ходе объезда города.
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Он отметил, что основные работы по ликвидации последствий снегопада проводились до 7.00 — было задействовано 34 единицы техники.
В ночь на 25 декабря улицы города планируется убирать с помощью 60 единиц техники.
Мэр посоветовал обратить особое внимание на очистку и обработку тротуаров.
«По прогнозам погоды в ночь возможно усиление снегопада, поэтому необходимо спланировать работу так, чтобы к утру было обеспечено беспрепятственное передвижение как для автомобилистов, так и для пешеходов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.